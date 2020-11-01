Ученый рассказал, как определить рак по глазам

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Одним из основных симптомов рака легких является синдром опущенного века. Об этом рассказал консультант по респираторной медицине госпиталя London Bridge, профессор Георг Сантис.

Он отметил, что указанный признак может быть вызван опухолью легких, которая провоцирует неврологические симптомы. Специалист добавил, что речь идет о сдавливании нервов в организме, поэтому при наличии опущения век необходимо срочно обратиться к врачу.

— Общие симптомы рака легких включают кашель, который продолжается более трех недель, кровохарканье, сильную одышку, боль в груди, а также необъяснимую потерю веса. Иногда у пациентов наблюдаются признаки метастатического заболевания — головные боли, припадки, боли в костях и суставах. Опущение век — серьезный признак, который люди зачастую игнорируют, — предупредил ученый.

Однако он объяснил, что так называемый птоз век необязательно должен говорить о раке легких. Это явление может быть связано с контактными линзами, которые используются в течение длительного времени, сообщает издание Express.

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