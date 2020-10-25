Онколог назвал неочевидную причину рака языка

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Неправильное обращение с зубным протезом может привести к раку полости рта. Об этом заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский.

Он назвал рак языка одним из самых распространенных заболеваний среди его пациентов. К его развитию, по словам Малиновского, могут привести проблемы с протезом или другие травмы. Для появления раковых клеток достаточно игнорировать натирание, которое происходит в слизистой.

— Как мы знаем, любая хроническая травма может являться пусковым механизмом для развития онкологического заболевания слизистой полости рта. Это несостоятельность коронок, это когда идет скол коронок или отлом зубов, которые постоянно травмируют язык, впоследствии приводящий к онкологическим заболеваниям именно со стороны языка, — цитирует Малиновского «Говорит Москва».

Он предупредил, что рак способен развиться на разных участках — как на костной ткани, так и на слизистой.

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