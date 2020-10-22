Онколог объяснил, как самостоятельно обнаружить рак

Фото: youtube.com / ЖИЗА

Врач, хирург-онколог Константин Титов объяснил, по каким признакам обнаружить рак.

— Если он наружной локализации, то да, можно его обнаружить. Например, опухоль молочной железы женщина может самостоятельно у себя прощупать. Какой-то плотный узелок, участок уплотнения. Это называется самообследование, — заявил врач.

Титов подчеркнул, что люди должны внимательно наблюдать за своими родинками.

— Например, меланому можно выявить. Родинка всегда была, но поменяла края, начала расти, менять цвет. Да, это можно увидеть и заметить. Тогда нужно пойти к дерматологу и он может найти ранние признаки меланомы, — отметил Титов.

По его словам, если у женщины появились выделения из половых путей, но это может быть признаком предрака или рака щейкт маькт в начальной стадии. Он напомнил, что специфических симптомов для рака внутренней локализации нет.

Но если появляются яркие симптомы, например, похудение, желтушность кожных покровов, кашель с кровью, усиление одышки, это уже поздние стадии. Поэтому необходимо регулярно проходить диспансеризацию.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: У звезды «Большого Лебовски» Джеффа Бриджеса диагностировали рак