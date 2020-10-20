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У звезды «Большого Лебовски» Джеффа Бриджеса диагностировали рак
Джефф Бриджес в роли Чувака / Кадр из фильма «Большой Лебовски»

У звезды «Большого Лебовски» Джеффа Бриджеса диагностировали рак

Ростислав Зубков

Звезды

У американского актера Джеффа Бриджеса нашли онкологию. Об этом он сообщил в социальных сетях во вторник, 20 октября.

— У меня обнаружили лимфому, — написал артист в Twitter.

Он заявил, что с ним работает отличная команда медиков, которые дают хороший прогноз по состоянию его здоровья.

Также Бриджес отметил, что уже начал курс лечения. Он пообещал рассказывать фанатам о своем самочувствии. Артист поблагодарил свою семью и друзей за поддержку, а также оценил доброжелательность поклонников.

На счету Джеффа Бриджеса около 100 ролей в фильмах, однако чаще всего его узнают по роли Чувака в «Большом Лебовски». С его участием также вышли ленты «Планета Ка-Пэкс», «Фаворит», «Железная схватка» и «Сумасшедшее сердце», за которое ему дали «Оскар» и «Золотой глобус».

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