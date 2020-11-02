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Онколог-дерматолог рассказала, как самостоятельно распознать меланому
Фото: pixabay.com

Онколог-дерматолог рассказала, как самостоятельно распознать меланому

Юлия Курганова

Здоровье

Рак кожи или меланому можно вовремя распознать по родинкам на теле. В каких случаях при образовании невусов нужно обращаться к врачу, рассказала онколог-дерматолог высшей категории Ольга Машкова.

Она сообщила, что не нужно переживать, если родинка неожиданно появилась или исчезла. Специалист пояснила, что невусы закладываются в человеке до рождения. Они располагаются в глубоких слоях кожи, и в течение жизни могут подниматься на поверхность или уходить обратно. Это, в том числе зависит от гормональных изменений в организме человека.

Но, по словам врача, родинок не должно быть на стопах, ладошках и слизистой. В таких случаях образования необходимо срочно удалять. Еще один опасный сигнал — если родинка на теле изменила форму или цвет, покрылась корочкой, зона вокруг нее стала болеть или воспалилась.

Машкова подчеркнула, что решение об удалении должен всегда принимать врач. Удалять родинку самим строго запрещено. В противном случае можно занести инфекцию или спровоцировать развитие меланомы, передает портал Lisa.ru.

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