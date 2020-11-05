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Дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов в Москве продлили до 22 ноября
Фото: Патимат Абдурахманова

Дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов в Москве продлили до 22 ноября

Юлия Ямпольская

Город

Дистанционный режим обучения для учащихся 6–11-х классов продлили в Москве до 22 ноября. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

По словам главы города, за время нахождения школьников на дистанционном режиме доля заразившихся COVID-19 среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое.

Мэр отметил, что в начале этой недели ситуация начала обостряться. Об этом можно судить по числу выявляемых больных, а также госпитализаций.

— Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано, — уточнил глава города.

Мэр Москвы заключил, что власти столицы сделают все, чтобы дистанционное обучение не привело к ухудшению качества образования.

Указ о продлении дистанционного обучения также опубликован на сайте мэра.

Ранее, 28 октября, стало известно, что учащиеся 6–11-х классов столичных школ будут продолжать обучение онлайн в период с 2 по 8 ноября 2020 года. Тогда же мэр Москвы заявил, что дистанционное обучение для учеников 6–11-х классов в столице будет отменено при первой возможности.

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