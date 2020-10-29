Власти Москвы пообещали вернуть офлайн-обучение при первой возможности

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Дистанционное обучение для учеников 6–11-х классов в столице будет отменено при первой возможности. Об этом в четверг, 29 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В этом году мы не собираемся месяцами держать (школьников — прим. «ВМ») на дистанционном обучении. Более того, половина школьников учатся в режиме офлайн. Конечно, при первой же возможности мы переведем старшеклассников также в офлайн, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 28 октября стало известно, что учащиеся 6–11-х классов столичных школ будут продолжать обучение онлайн в период с 2 по 8 ноября 2020 года.

Собянин пояснил, что важно сохранить тенденцию снижения числа зараженных учеников, которое в последние недели упало почти в два раза. Также данная мера позволит родителям провести больше времени с детьми, поскольку предстоящая неделя будет неполной — среда, 4 ноября, будет выходным днем.

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