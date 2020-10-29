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Сергей Собянин оценил соблюдение масочного режима в транспорте Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин оценил соблюдение масочного режима в транспорте Москвы

Юлия Захарова

Город

Более 90 процентов жителей столицы носят маски и перчатки в транспорте, также меры безопасности соблюдаются в торговых объектах. Такие данные в четверг, 29 октября, привел мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня ситуация кардинально изменилась: 90 процентов москвичей соблюдают соответствующий режим (масочно-перчаточный — прим. «ВМ») на метро, в общественном транспорте. И в магазинах под 80 процентов также соблюдают, — отметил глава города.

По его словам, власти контролируют соблюдение соответствующих требований. Также Собянин выразил благодарность СМИ за распространение сведений об эпидемиологической ситуации в столице, сообщает «Россия 24».

Ранее мэр Москвы заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. На текущей неделе, по его словам, цифры не превышают тех, чтобы фиксировали на прошлой неделе. За последние два дня число госпитализированных уступает количеству вылечившихся.

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Сергей Собянинкоронавирусмасочный режим
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