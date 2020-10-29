Массовая COVID-вакцинация может начаться в Москве в конце ноября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать в столице в конце ноября — начале декабря. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 29 октября.

При этом в городе уже привились более 20 тысяч человек.

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Ранее мэр Москвы заявил о стабилизации ситуации с ростом COVID-заболеваемости. Он сообщил, что необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Он добавил, что столичные медики справляются с оказанием помощи зараженным коронавирусом, при этом город продолжает функционировать в обычном режиме. Отдельно глава города уточнил, что детские сады в столице закрывать не собираются.

Мэр напомнил, что соблюдение правил COVID-профилактики остается обязательным. Это, по его словам, гарантирует достойный выход из кризиса.

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