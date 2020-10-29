Сергей Собянин заявил, что соблюдение COVID-мер является гарантией улучшения ситуации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Чтобы число заболевших коронавирусом не росло, нужно соблюдать меры безопасности. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 29 октября.

— Чудес не бывает, чтобы опять не полезли вверх показатели ковидные, необходимо строго соблюдать меры, которые мы предприняли, — сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в городе приняли такие меры, чтобы не останавливать экономику в каком-либо из ее секторов. Собянин добавил, что принятые меры необходимо продолжать соблюдать. Это будет гарантией достойного выхода из кризиса.

Ранее мэр Москвы сообщил, что необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Он добавил, что столичные медики справляются с оказанием помощи зараженным коронавирусом, при этом город продолжает функционировать в обычном режиме.

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