Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Основные показатели распространения коронавируса в Москве стали расти в 10 раз медленнее. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 29 октября.

На текущей неделе, по его словам, цифры не превышают тех, что были зафиксированы на прошлой неделе. За последние два дня число госпитализированных уступает количеству вылечившихся.

— И это говорит о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса нет, и он стабилизировался. И самое главное для нас сейчас — удержать эту планку и потихоньку снижать ее, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава города добавил, что в резервных COVID-госпиталях не наблюдается ажиотажа. Там проходят лечение 2,7 тысячи пациентов. Те люди, кто лечится на дому, полностью обеспечены необходимыми лекарствами.

Ранее мэр Москвы сообщил, что необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Он добавил, что столичные медики справляются с оказанием помощи зараженным коронавирусом, при этом город продолжает функционировать в обычном режиме. Отдельно глава города уточнил, что детские сады в столице закрывать не собираются.

Мэр напомнил, что соблюдение правил COVID-профилактики остается обязательным. Это, по его словам, гарантирует достойный выход из кризиса.

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