Почти 184 тысячи работодателей Москвы передали данные о сотрудниках на удаленке

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Почти 184 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей столицы предоставили данные о сотрудниках, которые работают удаленно на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

— Необходимые данные в личный кабинет юрлица на mos.ru предоставили почти 184 тысячи работодателей Москвы: это порядка 16 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 168 тысяч юридических лиц, — отметили в ведомстве.

Общее число сотрудников данных компаний достигает почти четырех миллионов, при этом более 1,2 миллиона человек работают дистанционно.

Власти Москвы напомнили, что за отсутствие предоставленных данных индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц он увеличивается до диапазона 100–300 тысяч. Если был причинен вред здоровью человека или нарушения фиксируются повторно, должностные лица обязаны будут заплатить от 300 до 500 тысяч рублей, юрлица и ИП — от 500 тысяч до одного миллиона рублей, передает РИА Новости.

Начиная с 5 октября все предприятия города должны были перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, всех работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодатели каждый понедельник в электронном виде должны передавать данные о сотрудниках.

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