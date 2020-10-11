Сергей Собянин рассказал, что позволит предотвратить закрытие предприятий
Предотвратить закрытие предприятий на фоне пандемии коронавируса позволит контроль за переводом сотрудников на удаленный режим работы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 11 октября.
— Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на «удаленку», будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет, — сказал глава города в интервью телеканалу «Россия 1».
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