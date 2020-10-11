Сергей Собянин рассказал, что позволит предотвратить закрытие предприятий

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Предотвратить закрытие предприятий на фоне пандемии коронавируса позволит контроль за переводом сотрудников на удаленный режим работы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 11 октября.

— Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на «удаленку», будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет, — сказал глава города в интервью телеканалу «Россия 1».

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