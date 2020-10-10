Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Максим Ликсутов сообщил, что получил положительный тест на COVID-19
Фото: YouTube.com/Forbes

Максим Ликсутов сообщил, что получил положительный тест на COVID-19

Евгения Звощик

Общество

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в субботу, 10 октября. Его слова приводятся в Telegram-канале Дептранса.

— Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения, — рассказал Ликсутов.

Он пояснил, что пока будет работать из дома. Кроме того, глава Дептранса призвал всех беречь себя и окружающих, а также не забывать носить средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы призвали предприятия сферы услуг соблюдать «антикоронавирусные» меры

Максим ЛиксутовМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте