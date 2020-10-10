Максим Ликсутов сообщил, что получил положительный тест на COVID-19

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Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в субботу, 10 октября. Его слова приводятся в Telegram-канале Дептранса.

— Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения, — рассказал Ликсутов.

Он пояснил, что пока будет работать из дома. Кроме того, глава Дептранса призвал всех беречь себя и окружающих, а также не забывать носить средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах.

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