Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы призвали предприятия сферы услуг соблюдать «антикоронавирусные» меры
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы призвали предприятия сферы услуг соблюдать «антикоронавирусные» меры

Юлия Захарова

Город

Столичные власти призвали владельцев предприятий сферы услуг усилить санитарные меры на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

В частности, госинспекция по недвижимости обнаружила нарушения в одном из бизнес-центров Москвы на Бауманской улице, где не была нанесена разметка, а посетители и охранники не соблюдали масочно-перчаточный режим. Также посетителям не измеряли температуру.

Всего в период действия режима повышенной готовности специалисты провели более 150 тысяч мероприятий, чтобы оценить соблюдение требований Роспотребнадзора. Нарушения зафиксировали более чем в 2,5 тысячи предприятий. Им выписали штрафы на сумму 73 миллиона рублей.

Специалисты инспекции подчеркнули, что меры безопасность крайне важны, чтобы сдержать распространение COVID-19 и сохранить здоровье граждан.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москвичам разблокируют соцкарты для прохождения неотложного лечения

проверкибезопасностькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте