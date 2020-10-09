Власти Москвы призвали предприятия сферы услуг соблюдать «антикоронавирусные» меры

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные власти призвали владельцев предприятий сферы услуг усилить санитарные меры на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

В частности, госинспекция по недвижимости обнаружила нарушения в одном из бизнес-центров Москвы на Бауманской улице, где не была нанесена разметка, а посетители и охранники не соблюдали масочно-перчаточный режим. Также посетителям не измеряли температуру.

Всего в период действия режима повышенной готовности специалисты провели более 150 тысяч мероприятий, чтобы оценить соблюдение требований Роспотребнадзора. Нарушения зафиксировали более чем в 2,5 тысячи предприятий. Им выписали штрафы на сумму 73 миллиона рублей.

Специалисты инспекции подчеркнули, что меры безопасность крайне важны, чтобы сдержать распространение COVID-19 и сохранить здоровье граждан.

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