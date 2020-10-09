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Москвичам разблокируют соцкарты для прохождения неотложного лечения
Фото: «Вечерняя Москва»

Москвичам разблокируют соцкарты для прохождения неотложного лечения

Юлия Захарова

Город

Социальные карты жителей столицы будут разблокированы, чтобы те смогли пройти неотложное лечение. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована, — отметил глава города в личном блоге.

Ранее москвичам объяснили, что делать с ошибочно заблокированными проездными. Не входящим в группу риска по коронавирусу пассажирам-льготникам необходимо обратиться на горячую линию Московского социального регистра.

В Москве с 9 октября временно прекращается предоставление льготного проезда в общественном транспорте для школьников и лиц в возрасте старше 65 лет. Дети не будут пользоваться проездным до окончания двухнедельных каникул. Пенсионерам ограничили доступ к транспортной льготе до окончания домашнего режима — до 28 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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