Льготный проезд для пожилых и школьников приостановлен в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве с 9 октября временно прекращается предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников и лиц в возрасте старше 65 лет.

В соответствии в распоряжением мэра Москвы Сергеем Собяниным в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице временно не будут действовать льготные проездные билеты школьников — на период до окончания досрочных каникул, введенных с 5 по 18 октября.

Соответствующее приложение социальной карты школьников временно заблокировано, ранее уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок.

Поскольку пожилым и хронически больным рекомендовано соблюдать домашний режим, для сокращения числа перемещений пенсионеров в общественном транспорте до 28 октября приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее столичные власти назвали условие, при котором не понадобятся жесткие меры из-за COVID-19.

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