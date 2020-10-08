Власти Москвы назвали условие, при котором не понадобятся жесткие меры из-за COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве не потребуются, если горожане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в настоящее время цифры распространения коронавируса являются неутешительными.

— Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введения более жестких ограничений, — отметил Данчиков.

Он добавил, что с 8 октября в Москве усилен контроль за соблюдением санитарных мер.

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