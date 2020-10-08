Два московских театра приостановили льготное обслуживание зрителей старше 65 лет

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Тверской бульвар, 22 Карта всех событий

МХАТ имени Горького и Театр на Малой Бронной временно приостановили льготное обслуживание зрителей старше 65 лет. Соответствующая информация опубликована на сайтах театров.

Льготное обслуживание зрителей старше 65 лет приостановлено в театре на Малой Бронной до 28 октября включительно. Аналогичные меры действуют и в МХАТ имени Горького.

На входе зрителям измеряют температуру. Во время спектаклей они должны быть в масках и перчатках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил главный приз ММКФ