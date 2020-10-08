Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил главный приз ММКФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля — «Золотого Святого Георгия». Церемония прошла в Московском театре мюзикла в четверг, 8 октября.

О получении картиной награды объявил председатель жюри фестиваля Тимур Бекмамбетов.

— Главный приз — это приз за послание, за то, что важного фильм говорит нам всем, то, что мы как члены жюри хотим сказать сами. Мы понимаем, что живем в непростое время, я думаю, трудное время далеко не кончилось, нас в жизни ждут испытания, — отметил Бекмамбетов.

Он призвал помнить о том, что самым большим грехом является грех уныния, а также, что люди все переживут, будут счастливы и станут лучше, пройдя через испытания, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

События фильма Андрея Зайцева разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету, молодая женщина идет пешком через весь город к своему отцу. Она хочет увидеть его в последний раз и попросить у него прощения. Главные роли в картине исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

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