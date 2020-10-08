Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил главный приз ММКФ
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил главный приз ММКФ

Евгения Звощик

Кино

Фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля — «Золотого Святого Георгия». Церемония прошла в Московском театре мюзикла в четверг, 8 октября.

О получении картиной награды объявил председатель жюри фестиваля Тимур Бекмамбетов.

— Главный приз — это приз за послание, за то, что важного фильм говорит нам всем, то, что мы как члены жюри хотим сказать сами. Мы понимаем, что живем в непростое время, я думаю, трудное время далеко не кончилось, нас в жизни ждут испытания, — отметил Бекмамбетов.

Он призвал помнить о том, что самым большим грехом является грех уныния, а также, что люди все переживут, будут счастливы и станут лучше, пройдя через испытания, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

События фильма Андрея Зайцева разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету, молодая женщина идет пешком через весь город к своему отцу. Она хочет увидеть его в последний раз и попросить у него прощения. Главные роли в картине исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

Читайте также: Самые интересные кинопремьеры осени

наградафильмрежиссер
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Все мнения
О проекте