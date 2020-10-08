Самые интересные кинопремьеры осени

Кадр из фильма «Доктор Лиза» (2020)

Разделить с кем-то киносеанс — это не только получить общий опыт, но и темы для последующих бурных обсуждений. Давайте посмотрим, чем порадует нас отечественное кино.

Гляди веселей

«Хандра», режиссер Алексей Камынин

В прокате с 1 октября

Комедия с грустным названием будто создана для москвичей и гостей столицы. Своей нежностью и трогательностью напоминает оттепельные фильмы про Москву. Зритель увидит истории из жизни трех соседей одной коммунальной квартиры — молодого режиссера, диджея и временно безработного. Кино делает реальность ярче, не надевая на восприятие смотрящего ни розовых, ни черных очков, но протирая те, через которые каждый привык смотреть на мир. Не нужно ждать тяжелой и проблемной истории.

В ролях: Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас, Екатерина Агеева и другие.

Путешествие к себе

«Китобой», режиссер Филипп Юрьев

В прокате с 8 октября

Соединение американского неона с широкими просторами севера, узнаваемого реализма с зыбкой притчевостью, искренних эмоций и объемных образов — вот что представляет из себя этот фильм. Картину высоко оценивает жюри кинофестивалей. На «Кинотавре» она получила несколько призов. Привез фильм награду и с Венецианского кинофестиваля, победив в программе «Дни Венеции». Перед просмотром стоит настроиться на созерцательный лад и наслаждаться изображением. Не стоит ждать стремительного развития событий и долгих диалогов.

В ролях: Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев и другие.

Между явью и сном

«Гипноз», режиссер Валерий Тодоровский

Прокат запланирован с 15 октября

По сюжету мальчик Миша страдает лунатизмом и, чтобы избавиться от этого, обращается к гипнологу Волкову. Там он начинает общаться с пациенткой Полиной. Когда девушка исчезает, паренек ищет ее, с каждым действием все больше и больше увязая между вымыслом и реальностью. На главную роль пригласили 16-летнего дебютанта из Красноярска — Сергея Гиро.

В ролях: Максим Суханов, Сергей Гиро, Полина Галкина и другие.

Все не то, чем кажется!

«Глубже!», режиссер Михаил Сегал

Прокат запланирован с 22 октября

Пожалуй, самый целомудренный фильм про порно, а точнее вовсе не про него, но про искренность и смыслы, кино и театр, окружающую нереальную реальность. История из разряда «а что было бы, если бы...» Сплошь ироничная, пронзительная и невероятно забавная. Перед просмотром стоит убедиться, что с вами нет детей, расслабиться и приготовиться улыбаться.

Не стоит ждать пошлых шуток и излишне откровенных сцен. В ролях: Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Семен Трескунов и другие.

Надо больше хорошего

«Доктор Лиза», режиссер Оксана Карас

Прокат запланирован с 22 октября

С На экране — один день из жизни Елизаветы Петровны Глинки. Она руководила благотворительным фондом «Справедливая помощь» и погибла в 2016 году при транспортировке лекарств в Сирию. Но фильм рассказывает не об этой трагедии, а о той деятельности, которой занималась доктор Лиза. История призывает зрителя задуматься о том, что только человеческое отношение друг к другу может спасти мир. Она про то, что важно видеть в каждом такое же живое существо, как и ты сам, нуждающееся во внимании и заботе. О том, как на самом деле просто и в то же время сложно помогать ближним. Перед про- смотром улыбнитесь тому, кто сидит рядом. Не стоит настраиваться на слезливый лад, скорее на деятельный.

В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев и другие.

Правдивый вымысел

«Сокровенный человек», режиссер Роман Либеров

Прокат запланирован с 5 ноября

Режиссер создает стильные документально-анимационные работы о жизни и творчестве различных писателей. На этот раз кинематографист обратился к творчеству Андрея Платонова. Как анонсируется, это «история сотворения и гибели нового мира в семи днях». Ключевая дата событий — 25 октября 1917 года.

Перед просмотром можно обновить свое представление об авторе «Котлована», «Чевенгура» и других произведений — Андрее Платоновиче Климентове (Платонов — его псевдоним). Не стоит настраиваться на легкий просмотр мультфильма, лучше сразу приготовиться к необычному и красивому.

В фильме участвуют: Алина Насибуллина, Федор Левин, Александр Золотовицкий, Федор Смолко и другие.

Чтобы помнили

«Дорогие товарищи», режиссер Андрей Кончаловский

Прокат запланирован с 12 ноября

Фильм рассказывает о забастовке на заводе в Новочеркасске в 1962 году. Главная героиня — сотрудница парткома Людмила. Она верит в советские идеалы, готова многое терпеть ради них и порицает поведение тех, кто бунтует. Но еще она мать, и когда при подавлении восстания на площади пропадет ее дочь, все в ее мире стремительно начнет меняться. Черно-белое кино об обществе и человеке.

Не стоит считать, что с просмотра вам удастся выйти в легком и приподнятом настроении. В ролях: Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев и другие.

Это по любви!

«Кто-нибудь видел мою девчонку?», режиссер Ангелин Никонова

Прокат запланирован с 12 ноября

Пронзительно-острый, трогательно-вдохновляющий, изумительно красивый фильм о любви, которая случается раз в вечность.

Чувства в нем обжигающие и согревающие, такие, от которых не хочется отрываться, которые просто не могут прекратиться, исчезнуть. Сюжет фильма основан на одноименной книге Карины Добротворской, посвященной ее мужу, киноведу Сергею Добротворскому.

Создатели ленты подчеркивают, что их целью было показать не биографию реальных людей, а рассказать историю о настоящих чувствах. Перед просмотром стоит одеться поуютнее, девушкам убедиться в водостойкости макияжа. В ролях: Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Юрий Чурсин и другие.

Найти общий язык

«Уроки фарси», режиссер Вадим Перельман

Прокат запланирован с 12 ноября

Фильм о Великой Отечественной войне. Действие происходит в 1942 году. Чтобы выжить, бельгийский еврей Жиль Кремье убеждает фашистов в том, что он перс. И это срабатывает, потому что повар в концлагере Клаус Кох хочет выучить персидский, чтобы после войны в Тегеране открыть свой ресторан. Однако Жиль языка не знает, потому ему приходится выдумывать его на ходу. Кох же постепенно начинает доверять узнику-учителю. Перед просмотром стоит убедиться, что вы готовы разгадывать сюжетные повороты. Но не стоит ждать совсем замудренного артхауса. В ролях: Ларс Айдингер, Науэль Перес Бискаярт, Леони Бенеш и другие.

Сказка для взрослых

«Северный ветер», режиссер Рената Литвинова

Прокат запланирован с 26 ноября

Рената Литвинова написала фантасмагорию «Северный ветер». Затем поставила ее в МХТ имени Чехова. Это был ее режиссерский дебют, о котором она говорила: «Я собрала своих соратников — актеров, музыкантов, художников. И все вместе мы сделали спектакль о Севере, Смерти и Любви — каждый о своей». После она экранизировала это произведение. Действие этой сказки начинается с матриархата, постепенно погружаясь в хаос. Перед просмотром стоит настроиться на утонченный лад. Не стоит рассчитывать на простой визуальный ряд.

В ролях: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Никита Кукушкин и другие.

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