Остались молоды навечно. Подвиг подольских курсантов воплотили в кино

Кадр из фильма «Подольские курсанты». Лейтенант Алешкин (Алексей Бардуков) — слева — и курсант Лавров (Артем Губин) ведут огонь по врагу / Кадр из фильма «Подольские курсанты» (2020)

Вечером понедельника, 5 октября, в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы прошел премьерный показ художественного фильма «Подольские курсанты».

День премьеры был выбран неслучайно: именно 5 октября 1941 года воспитанники двух военных училищ из города Подольска — артиллерийского и пехотного — приняли бой с немецко-фашистскими войсками, рвущимися к Москве. Остановили вражеское наступление на 12 дней. Но из 3500 курсантов в живых осталось всего около четверти.

Этому подвигу и посвящена эпическая кинокартина, снятая режиссером Вадимом Шмелевым на студии «ВоенФильм» практически тем же составом съемочной группы, что работала над «Брестской крепостью» и «Женским батальоном». Премьере предшествовала церемония гашения специальной почтовой марки, выпущенной в честь выхода фильма на экраны Федеральным агентством связи.

На премьере фильм представили актеры Артем Губин, Игорь Юдин, Любовь Константинова, Даниил Спиваковский, Сергей Бондарчук, Марк Вдовин и другие. Во время работы над лентой они прошли реальную подготовку в военном училище. Ходили строем, жили в казарме, стреляли из трехлинейки и 45-миллиметрового артиллерийского орудия.

— При работе над кинокартиной мы хотели показать войну такой, какая она есть — «в дыму, крови и рваном железе», — рассказал продюсер киноленты Вадим Задорожный. — Для этого была проделана огромная работа по реконструкции, например, боевой техники образца 1941 года. Причем как нашей, так и немецкой. У нас зритель не увидит откровенно фанерных танков или бронемашин заведомо более поздних времен. Атмосфера тревожной осени сорок первого воссоздана в мельчайших деталях, от души поработали все — и военные консультанты, и историки, и реконструкторы, и гримеры. Все — от моды военных времен до спецэффектов — воссоздано максимально достоверно.

Съемки фильма проходили с августа по ноябрь 2018 года в городском округе Подольск Московской области и в Калужской области — на местах боев. Основой для сценария послужили рассекреченные архивные материалы Минобороны.

Для съемок была построена копия укреплений Ильинского рубежа. А чтобы в кадр не попадали детали современно го пейзажа — послевоенные строения и асфальтобетонное покрытие Варшавского шоссе, — место действия пришлось немного перенести. Для создания аутентичной обстановки выкопали часть нового речного русла, проложили грунтовые дороги, построили доты, мосты и блиндажи. История полузабытого подвига разворачивается на экране с документальной точностью.

— Мне бы хотелось, чтобы этот фильм был живой и чтобы он находил отклик в сердцах зрителей, чтобы это не была кровь или слезы градом, а чтобы после просмотра в сердцах людей появилась какая-то тихая грусть и гордость за героев, — признается исполнитель роли командира батареи лейтенанта Шаповалова актер Дмитрий Соломыкин. Именно его герой предотвратил один из немецких танковых прорывов.

Но, к сожалению, не обошлось и без киноштампов. Например, несколько нарушают принцип достоверности командиры, которые переигрывают до истеричности, чем-то напоминая героя Михаила Пореченкова в «Девятой роте».

Диалог медсестры Маши (Любовь Константинова) с умирающим от пулевого ранения в грудь бойцом откровенно затянут — курсант с пробитыми легкими вряд ли смог бы так долго говорить. Вызывает сомнения и возрастной барьер 12+. Конечно, такие фильмы можно и нужно показывать молодым. Но вид солдата в ожогах после обработки окопа огнеметчиками или момент, когда товарищи пытаются втянуть в окоп изувеченного юношу, требуют, наверное, более взрослого зрителя.

Как бы то ни было, фильм вот-вот выйдет на большие экраны. Еще одна страница Великой Отечественной войны становится ближе и понятнее современным россиянам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Угольников, генеральный продюсер фильма «Подольские курсанты»:

— Параллельно съемкам мы проделали огромную поисковую работу, восстанавливая имена погибших героев. К сожалению, многих установить так и не удалось. Вот Алексей Бардуков играет лейтенанта Афанасия Алешкина. С одним зенитным орудием этот герой несколько часов противостоял сразу нескольким вражеским танкам. Он погиб… А во время съемок подробности его подвига стали известны его внучке — помощнице нашей съемочной группы.

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