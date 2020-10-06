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Премьеру нового «Бэтмена» перенесли на 2022 год
Фото: Warner Bros

Премьеру нового «Бэтмена» перенесли на 2022 год

Юлия Ямпольская

Кино

Премьеру выхода нового фильма про Бэтмена перенесли на весну 2022 года. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в издании Variety, ссылаясь на заявление Warner Bros.

Отмечается, что первый показ фильма ранее был запланирован на 1 октября. Новая дата премьеры картины — 4 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что съемки нового фильма про Бэтмена возобновились после перерыва, который был сделан из-за выявленного коронавируса у исполнителя главной роли Роберта Паттинсона. До этого проект был заморожен в марте в разгар эпидемии COVID-19.

Читайте также: Роберт Паттинсон рассказал о тренировках для роли Бэтмена

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