Москвичам объяснили, что делать с ошибочно заблокированными проездными

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Не входящим в группу риска по коронавирусу пассажирам-льготникам, которым заблокировали проездные карты, необходимо обратиться на горячую линию Московского социального регистра. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта столицы.

В ведомстве пояснили, что от граждан начали поступать вопросы по поводу нерабочих карт.

— Если вы в такой же ситуации — обратитесь в Московский социальный регистр, — отметили в публикации, добавив, что граждане могут написать в соцсети организации или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

В Москве с 9 октября временно прекращается предоставление льготного проезда в общественном транспорте для школьников и лиц в возрасте старше 65 лет. Дети не будут пользоваться проездным до окончания двухнедельных каникул. Пенсионерам ограничили доступ к транспортной льготе до окончания домашнего режима — до 28 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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