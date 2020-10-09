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Более 19 тысяч раз москвичи пытались пройти в метро после отмены льгот
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 19 тысяч раз москвичи пытались пройти в метро после отмены льгот

Вероника Кузьминова

Город

Школьники, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями порядка 19 тысяч раз пытались воспользоваться социальной картой утром в пятницу, 9 октября. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

Всего к 7 утра в подземку пытались попасть 7,3 тысячи человек.

— Попросите бабушку остаться дома. И берегите себя, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Напомним, в Москве с 9 октября временно прекращается предоставление льготного проезда в общественном транспорте для школьников и лиц в возрасте старше 65 лет. Дети не будут пользоваться проездным до окончания двухнедельных каникул. Пенсионерам ограничили доступ к транспортной льготе до окончания домашнего режима — до 28 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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