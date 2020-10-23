Сергей Собянин заявил о невыполнении компаниями требований об удаленке

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым заявил о важности выполнения требований об удаленной работе для лиц из зоны риска. Он отметил, что не все компании соблюдают эти требования.

— Вообще много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на удаленку тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Мэр Москвы подчеркнул, что работников старше 65 лет можно оставить в офисе только в крайнем случае, но при этом важно обеспечивать их безопасность.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия города должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, всех работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодатели каждый понедельник в электронном виде должны передавать данные о сотрудниках. Эти меры помогут справиться с распространением коронавируса.

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