Сергей Собянин: В Москве старались не ограничивать экономику даже в период роста эпидемии

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы постарались даже в период роста эпидемии не ограничивать деятельность экономики. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым.

По его словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной.

— Мы живем в период определенных ограничений, хотя максимально постарались даже в период роста эпидемии коронавируса не ограничивать деятельность секторов экономики, чтобы максимально оградить от убытков, проблем, связанных с экономикой, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Он добавил, что власти Москвы обеспечили финансирование всего бюджетного сектора таким образом, чтобы заработная плата для работников сфер здравоохранения, образования и культуры оставалась на прежнем уровне.

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