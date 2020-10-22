Сергей Собянин: Социальную поддержку получает каждый третий житель

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил «Мой социальный центр» в Таганском районе, где пообщался с москвичами (слева направо): Любовью Травкиной, Любовью Сморудовой, Валентиной Хлюстиной, Галиной Орловой и Анатолием Миньковым / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

22 октября мэр Москвы на своих страницах в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» поблагодарил социальных работников за их работу в период пандемии.

Глава города отметил, что в пандемию многократно выросла нагрузка на социальных работников. Они взяли под свою опеку самых незащищенных перед болезнью людей — это москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

— Спасибо соцработникам за этот благородный труд! — написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в Москве социальную поддержку получают больше четырех миллионов человек, то есть каждый третий горожанин.

— Помогаем людям старшего поколения, ветеранам, семьям с детьми, сиротам и инвалидам, безработным. В 2020 году на программу соцподдержки выделено больше 540 миллиардов рублей, — сообщил глава города.

Он напомнил также и о том, что в сентябре прошлого года до 19,5 тысячи рублей был повышен минимальный доход неработающего пенсионера.

— Доплаты к пенсиям получают больше двух миллионов человек, — привел данные Сергей Собянин.

Для москвичей старшего возраста работают проекты «Московское долголетие» и «Мой социальный центр». Как сообщил глава города, благодаря этим учреждениям у московских пенсионеров открывается второе дыхание, появляются новые увлечения, расширяется круг общения.

В период пандемии проекты перешли в онлайн-режим, и для их участников подготовлены дистанционные занятия и клубы по интересам.

— Мы также реформировали службу занятости, — заявил Сергей Собянин. — Сегодня там около 250 тысяч вакансий. Это в два раза больше, чем до пандемии.

С начала года мы нашли работу почти 133 тысячам человек, еженедельно трудоустраиваем более 7 тысяч. В городе запущены проекты по поиску и подбору вакансий — «Моя работа» и «Моя карьера».

— Они предлагают совершенно иной подход и помощь людям в поисках работы, а также проводят различные тренинги, — сообщил глава столицы. — Есть программы по обучению безработных, женщин с детьми до 7 лет, людей старше 50 лет, молодых специалистов. Часть услуг доступна онлайн.

Как рассказали в столичном Департаменте труда и социальной защиты населения, сегодня любой человек может получить помощь в трудоустройстве в столичном центре занятости «Моя карьера». Сотрудники этого центра помогают найти работу соискателям старшего возраста, молодым специалистам, людям с инвалидностью и мамам с маленькими детьми.

Специалисты сопровождают соискателя на всех этапах трудоустройства, начиная с поиска вакансии до завершения испытательного срока.

Так, сначала карьерный консультант помогает соискателю определить его уровень квалификации, выделить основные навыки и таланты. После этого возможно переобучение человека — чтобы получить дополнительные знания, благодаря которым будет проще адаптироваться к современному рынку труда. При необходимости к работе подключатся психологи центра — они помогут справиться со страхами, устранить психологические барьеры, вернуть веру в себя.

Вместе с карьерным консультантом соискатель может составить свое резюме, спланировать дальнейшую карьеру или пройти профориентационное тестирование, чтобы определиться с будущей профессией. Программа для каждого соискателя разрабатывается индивидуально. Финальный шаг — поиск подходящей вакансии.

Однако специалисты «Моей карьеры» готовы помогать соискателям и после трудоустройства.

— «Моя карьера» — это центр возможностей, — сообщили в пресс-службе департамента. — Ежедневно эксперты центра проводят бесплатные тренинги, консультации и онлайн-занятия, благодаря которым все желающие горожане могут стать уверенными в себе и востребованными на современном рынке труда специалистами.

Например, на консультации «Мои сильные стороны для трудоустройства» желающие смогут определить свои положительные стороны и навыки, научатся грамотно говорить о них в резюме и уверенно рассказывать о своих достижениях на собеседовании. Консультация «Как преодолеть коммуникативные барьеры при трудоустройстве» научит соискателей находить общий язык с разными собеседниками. Специалисты центра расскажут, как справиться со стеснением при знакомстве с новыми людьми, и предложат ряд упражнений для подготовки к успешному собеседованию.

Обратиться в центры занятости могут и горожане, планирующие открыть свое дело. Консультанты центра расскажут, как максимально быстро и просто это сделать, как стать самозанятым.

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