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Мэр Москвы утвердил проект планировки реконструкции газопровода на западе столицы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы утвердил проект планировки реконструкции газопровода на западе столицы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, 6-я улица Лазенки Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки реконструкции газопровода на западе города. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно распоряжению, работы по реконструкции газопровода низкого и высокого давления пройдут на 6-ой улице Лазенки. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Ранее Сергей Собянин утвердил проекты планировки трех линейных объектов в столице. В частности, двумя постановлениями предусмотрены реконструкция водопроводных сетей на Лонгиновской и Наличной улицах, а также в проезде № 4801 в Зеленограде. Еще один документ утверждает проект планировки участка дорожной сети микрорайона «B» в поселении Троицк.

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