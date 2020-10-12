Мэр Москвы утвердил проект планировки электродепо «Аминьевское»

Фото: Владимира Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки электродепо «Аминьевское» на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Соответствующий документ в понедельник, 12 октября, опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.

Проектом планировки предусматривается сооружение электродепо «Аминьевское», а также соединительных веток юго-западного участка БКЛ.

— Для обеспечения технического обслуживания и ремонта подвижного состава метрополитена БКЛ планируется строительство электродепо на земельном участке площадью 15,73 гектара, — говорится в документе.

Уточняется, что объект планировки находится в таких районах Москвы, как Можайский, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки газопровода в центре Москвы. Отмечается, что территория проекта расположена в столичном районе Замоскворечье.

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