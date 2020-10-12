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Сергей Собянин утвердил проект планировки газопровода в центре Москвы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин утвердил проект планировки газопровода в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки газопровода низкого давления в центре столицы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.

Отмечается, что территория проекта расположена в столичном районе Замоскворечье.

— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — газопровода низкого давления на земельном участке по адресу улица Новокузнецкая, 1-й Новокузнецкий переулок, — говорится в документе.

Газопровод низкого давления будет иметь общую протяженность 1,98 километра.

Ранее Сергей Собянин посетил строящийся офисный парк в Новой Москве и назвал его уникальным для данной территории. По его словам, в ТиНАО уже вложено больше двух триллионов рублей, большая часть из них — это частные инвестиции.

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район ЗамоскворечьеМоскваСергей Собянин
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