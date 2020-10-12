Сергей Собянин посетил строящийся офисный парк в Новой Москве

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

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Строящиеся офисные помещения Comcity станут уникальными для ТиНАО. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 12 октября.

Глава города осмотрел строительную площадку будущих офисов.

— Здесь, в Comcity, на этой площадке мы видим один из образцов того, как надо вкладывать инвестиции: первоклассные офисные помещения, гостиницы, объекты соцкультбыта, жилье. Все это, по большому счету, — город в городе, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр назвал строящийся офисный парк уникальным для Новой Москвы. По его словам, в ТиНАО уже вложено больше двух триллионов рублей, большая часть из них — это частные инвестиции.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы пояснили, что строительство Comcity разделено на несколько этапов. Первый завершился в 2014 году. В рамках него возвели порядка 185 тысяч квадратных метров офисных помещений класса «А». Второй этап начался в прошлом году. В рамках него должны построить 103 тысячи «квадратов» офисов, гостиницу, паркинги и торговую галерею. Завершить работы планируется в следующем году.

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