Многофункциональный деловой центр построят в проезде Ольминского

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

проезд Ольминского, владение 6, строение 1 Карта всех событий

В Северо-Восточном административном округе в проезде Ольминского запланирована постройка многофункционального делового центра площадью порядка 12 тысяч 400 квадратных метров. Об этом сообщили в комитете Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 1 октября 2020 года согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу проезд Ольминского, владение 6, строение 1 и 2,— сказано в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на участке площадью около 0,38 гектара планируется построить многофункциональный деловой центр, состоящий из шести этажей, офисных помещений, паркинга, объектов спорта, культурного развития, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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