Столичные учителя получили три тысячи грантов за развитие МЭШ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Три тысячи грантов получили столичные учителя за новые идеи для ресурса Московская электронная школа (МЭШ). Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития во вторник, 6 октября.

Последний, трехсотый, грант получила учитель математики школы № 1500 Ольга Шишацкая. Педагог разработала сценарии уроков по геометрии для 7-го класса, которыми воспользовались более 2,5 тысячи раз.

— Московская электронная школа — один из ключевых проектов системы московского образования. Огромный вклад в его развитие вносят наши педагоги: они сегодня входят в число лучших в мире по уровню компьютерной грамотности (по результатам международного исследования ICILS) и активно участвуют в разработке электронных ресурсов. Мы со своей стороны поощряем их работу, — приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

Всего гранты получили 1,5 тысячи учителей. Помимо педагогов из Москвы идеи для развития МЭШ предлагали их коллеги из других регионов. Уточняется, что осенью Московской электронной школе исполнится четыре года.

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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