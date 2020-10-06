Анастасия Ракова рассказала об обновлении «Московской электронной школы»

Фото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы

У столичных школьников появился доступ к учебным материалам на год вперед благодаря «Московской электронной школе» (МЭШ). В этом году ресурс претерпел ряд обновлений, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новые функции доступны в мобильном приложении «Дневник МЭШ» и в обновленной веб-версии. По словам заммэра, улучшена производительность сервиса. В «Дневнике МЭШ» появился голосовой помощник на базе Алисы от Яндекса. Поэтому текстовую информацию в приложении можно не только читать, но и слушать.

В библиотеке ресурса хранится более миллиона материалов для изучения. Школьники и родители могут посмотреть подробную информацию учебного плана на год вперед. Это помогает в случае, когда ученик пропускает занятия.

— Если обучение проходит в дистанционном режиме, например, у классов, закрытых на карантин — таких в городе менее 2 процента, — родителям и школьникам больше не придется искать в чатах или в электронной почте ссылки на сторонние ресурсы для проведения онлайн-уроков. Для планирования, информирования и организации уроков используется платформа Microsoft Teams, которая встроена прямо в интерфейс МЭШ, — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

Еще одно обновление ресурса — расширенные возможности по сдаче домашнего задания. Теперь к нему можно прикрепить файлы и фотографии с планшета или смартфона.

«Московская электронная школа» (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысячи тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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