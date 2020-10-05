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Сергей Собянин обсудил с учителями проект Московской электронной школы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин обсудил с учителями проект Московской электронной школы

Вероника Кузьминова

Город

Московская электронная школа (МЭШ) помогла адаптироваться столичной системе образования к дистанционному формату учебы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 октября.

Он уточнил, что весной с переходом обучения на удаленку качество образования не упало. Это показали результаты ЕГЭ, которые были не хуже прошлогодних.

— На самом деле МЭШ дала нам колоссальные возможности пройти этот трудный путь: это и домашние задания, и формирование уроков, и дистанционное обучение. Мы должны извлечь уроки из последних месяцев работы и двигаться активно дальше, — цитирует Собянина ТАСС.

Глава города поговорил с педагогами про обновленный конструктор уроков, сервис видеосвязи, цифровые домашние задания с использованием сервиса «Яндекс.Репетитор», а также новый контент библиотеки МЭШ.

Ранее сообщалось, что материалы Московской электронной школы (МЭШ) помогут обеспечить полноценное образование для детей, которые временно не смогут посещать учебное учреждение.

Читайте также: Благодаря таланту учителей столица является мировым лидером по качеству образования

День учителяМосковская электронная школа (МЭШ)библиотека МЭШ
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