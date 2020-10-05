Благодаря таланту учителей столица является мировым лидером по качеству образования

Учитель начальных классов школы № 1466 имени Надежды Рушевой Татьяна Гончар в своем кабинете, где она проводит уроки. Педагог считает, что дети очень любят читать, главное — начать знакомить их с книгами как можно раньше / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

5 октября в России отмечается День учителя. Накануне праздника «Вечерняя Москва» пообщалась с педагогом московской школы № 1466 Татьяной Гончар о современных детях и подходах в преподавании.

Мягкий, ласковый голос слышен из кабинета. «Увидимся после каникул, ребята», — прощается со своими учениками педагог начальных классов Татьяна Гончар.

Рядом с учительским столом стоит среднего роста женщина. Светлые волосы собраны в хвост, на лице улыбка. Она оборачивается и смотрит на меня добрыми глазами — о таком педагоге, пожалуй, мечтает каждый школьник.

— Мне будет очень не хватать ребят, — признается она в начале беседы. — Мы соскучились по друг другу за время дистанционного обучения и летних каникул.

По словам педагога, все очень хотели вернуться в школу.

— Первое сентября было в этом году особенное, незабываемое, — продолжает она. — Ребята, увидев друг друга, бросились обниматься, делиться новостями. Они так перевозбудились, еле успокоила.

Татьяна Гончар — из династии учителей. Бабушки, мама и сестра — все педагоги. Конечно, в детстве самой любимой игрой у Татьяны и ее сестры была школа.

— Мы сажали кукол и зверей и учили их, — говорит она.

Сестры ходили вместе с мамой на работу в школу. С собой она их брала с ранних лет, а уже потом, когда девочки сами стали ученицами, они помогали маме проверять тетради. Так что выбор профессии после школы был очевиден. Татьяна окончила педучилище и сразу пошла работать. А высшее образование получила в Московском гуманитарном университете.

Свой самый первый класс она взяла, когда ей было 18 лет.

— Сейчас, конечно, многое бы делала по-другому, — рассказывает она. — Более уверенно себя вела. Учитель должен быть авторитетом.

А вот в отличие от Татьяны, которая стала опытным преподавателем, школьники совсем не изменились. Такие же увлеченные, открытые.

— Разве что тогда с собой они приносили мягкие игрушки, а сегодня — гаджеты, — добавляет Гончар.

Современных технологий в школе, конечно, стало больше. Татьяна в своей работе ими пользуется: уроки ведет с помощью «Московской электронной школы» (МЭШ).

— Во время дистанционного обучения было непросто удержать внимание детей, — говорит она. — Иногда включала обучающие видео из МЭШ, и им уже интереснее.

Кстати, по ее мнению, большое заблуждение считать, что нынешние школьники не любят читать. Главное — с самого детства прививать им это.

— Мы часто ходим в библиотеку, вместе выбираем книги, потом обсуждаем их, — добавляет Татьяна.

А еще в классе у Гончар — всегда дружная и доверительная атмосфера. Именно поэтому 4 «Д» очень отличается от других. Здесь все друг за друга горой, здесь все одна команда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве сегодня 537 школ, в которых работают около 55 тысяч учителей. Согласно мировому образовательному рейтингу PISA московские школьники на 3 месте по читательской грамотности, на 5 по математической, и на 6 по естественно-научной. Уже около 1,5 тысячи учителей получили 3 тысячи грантов за лучшие сценарии уроков, разработанные для проекта «Московская электронная школа».

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