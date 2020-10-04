Знаменитые актеры и телеведущие поздравили педагогов с Днем учителя
— Эта профессия не терпит людей случайных. Желаю всем учителям радости, добра, вдохновения, любви к тем, кому они отдают знания, и любви взаимной, — сказал артист.
Александр Масляков призвал всегда помнить своих учителей. По его словам, слово «Учитель», нужно писать с большой буквы.
Николай Дроздов добавил, что учителя посвящают свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. А Павел Артемьев уточнил, что труд учителя является одним из самых сложных и благородных.
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День учителя в России отмечается 5 октября.
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