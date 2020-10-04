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Знаменитые актеры и телеведущие поздравили педагогов с Днем учителя
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Знаменитые актеры и телеведущие поздравили педагогов с Днем учителя

Виктория Родимкина

Город

Популярные деятели искусства — актеры, певцы и телеведущие — поздравили педагогов Москвы с Днем учителя. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

По просьбе департамента музыканты и актеры записали слова благодарности на видео.

Так, в поздравлении поучаствовали народный артист России Дмитрий Певцов, ведущий КВН Александр Масляков, актриса Нонна Гришаева, ученый-зоолог Николай Дроздов, музыкант Павел Артемьев.

Дмитрий Певцов отметил, что быть педагогом — это призвание.

— Эта профессия не терпит людей случайных. Желаю всем учителям радости, добра, вдохновения, любви к тем, кому они отдают знания, и любви взаимной, — сказал артист.

Александр Масляков призвал всегда помнить своих учителей. По его словам, слово «Учитель», нужно писать с большой буквы.

Николай Дроздов добавил, что учителя посвящают свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. А Павел Артемьев уточнил, что труд учителя является одним из самых сложных и благородных.

Увидеть все ролики можно в официальных аккаунтах департамента в соцсетях.

День учителя в России отмечается 5 октября.

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День учителяактерпоздравление с праздником
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