Сергей Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей на западном участке БКЛ

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

По его словам, на этом участке располагаются четыре станции.

— На «Улице Народного Ополчения» и «Карамышевской» идут отделочные работы и монтаж коммуникаций. На «Мневниках» и «Кунцевской» ставим основные конструкции, — уточнил глава города.

Он также отметил, что с началом работы западного участка БКЛ улучшится транспортное обслуживание жителей сразу нескольких районов столицы — Хорошево-Мневников, Кунцева и Фили-Давыдкова.

С началом работы западный участок Большого кольца улучшит транспортное обслуживание жителей Хорошёво-Мнёвников, Кунцево, Фили-Давыдково и снизит нагрузку на перегруженные линии #мосметро в этой части города. Имею в виду Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую ветки. pic.twitter.com/iDloaBhrsS — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 10, 2020

Кроме того, будет снижена нагрузка на перегруженные линии московского метрополитена в этой части города. Сергей Собянин уточнил, речь идет о Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях.

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