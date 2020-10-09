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Сергей Собянин: Ширина улиц позволяет горожанам соблюдать соцдистанцию
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Ширина улиц позволяет горожанам соблюдать соцдистанцию

Юлия Захарова

Город

Ширина улиц и большое количество парков позволяет жителям столицы соблюдать социальную дистанцию. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Улицы стали шире, это значит возможностей пройтись, не контактируя друг с другом, стало больше. Во-вторых, если у нас было два-три десятка приличных парков, то сегодня в городе их около 500, — пояснил глава города.

В частности, горожанам не нужно искать место для отдыха — рядом с их домами обязательно найдется парк или сквер, где можно прогуляться и заняться спортом.

Собянин в эфире Первого канала добавил, что расширение транспортной сети также способствует рассредоточению пассажиров по станциям метро, МЦК и МЦД.

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паркиСергей Собянинсоциальная дистанция
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