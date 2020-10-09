Мэр Москвы назвал следующую неделю решающей в вопросе действий по COVID-19

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Следующая неделя даст понимание дальнейших действий по коронавирусу. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер, — отметил глава города в личном блоге.

Ранее мэр Москвы подвел итоги прошедшей недели по ситуации с новым типом коронавирусной инфекции в столице. Он пояснил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Сергей Собянин уточнил, что число вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает три тысячи в день. Помимо этого, увеличилось количество госпитализаций — до 900–1000 человек ежедневно.

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