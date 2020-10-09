Сергей Собянин подвел итоги недели по ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги прошедшей недели по ситуации с новым типом коронавирусной инфекции в столице. Об этом глава города написал в личном блоге.

По его словам, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Он уточнил, что число вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает три тысячи в день. Помимо этого увеличилось количество госпитализаций — до 900–1000 человек ежедневно.

— Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе, — пояснил мэр.

Кроме того, он напомнил о двухнедельных школьных каникулах, а также о домашнем режиме для некоторых москвичей и переходе на удаленную работу. Сергей Собянин отметил, что эти решения повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте. Однако снижение составило только 10–11 процентов по сравнению с концом сентября.

Фото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Мэр обратил внимание на то, что почти не уменьшилось и количество пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

— По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, — подчеркнул глава города.

Фото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

В связи с этим был расширен перечень хронических заболеваний, при наличии которых следует оставаться дома, — в него включили диабет.

Кроме того, мэр пояснил, что делать, если горожанам, у которых на время заблокировали социальные карты, нужно будет поехать в поликлинику или онкодиспансер. По его словам, если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то карту разблокируют в течение дня записи к врачу.

Сергей Собянин добавил, что следующая неделя будет во многом решающей. Он пояснил, что в случае строгого выполнения действующих ограничений появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию в Москве без введения дополнительных мер.

Фото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний. Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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