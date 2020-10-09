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Сергей Собянин: Люди устали от ограничений, но надо продержаться до вакцинации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Люди устали от ограничений, но надо продержаться до вакцинации

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала сообщил, что понимает усталость людей от ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев, — заявил он.

По словам Сергея Собянина, жителям столицы нужно собраться, сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы «избежать какого-либо коллапса».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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