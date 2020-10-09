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Сергей Собянин: Власти дают полную информацию о ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сергей Собянин: Власти дают полную информацию о ситуации с COVID-19 в Москве

Евгения Звощик

Город

Столичные власти дают полную информацию о ситуации с новым типом коронавирусной инфекции в городе. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 октября.

По его словам, город принимает необходимые решения.

— Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу, — пояснил глава города в эфире Первого канала.

Мэр подчеркнул, что власти ничего не замазывают по ситуации с COVID-19.

Ранее столичные власти назвали условие, при котором не понадобятся жесткие меры из-за COVID-19.

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