Сергей Собянин: Власти дают полную информацию о ситуации с COVID-19 в Москве
Столичные власти дают полную информацию о ситуации с новым типом коронавирусной инфекции в городе. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 октября.
По его словам, город принимает необходимые решения.
— Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу, — пояснил глава города в эфире Первого канала.
Мэр подчеркнул, что власти ничего не замазывают по ситуации с COVID-19.
Ранее столичные власти назвали условие, при котором не понадобятся жесткие меры из-за COVID-19.
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