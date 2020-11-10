Все московские рестораны будут закрыты в новогоднюю ночь

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В новогоднюю ночь все столичные рестораны будут закрыты. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что культурная программа, которая в новогоднюю ночь проходила в данных заведениях, в этом году проводиться не будет.

По словам Немерюка, власти Москвы не планируют полностью закрывать рестораны. Ограничение на работу в ночное время в Москве коснулось порядка 500 развлекательных заведений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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