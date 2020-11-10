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Более 15 тысяч нарушений требований по COVID-19 выявили на предприятиях Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 15 тысяч нарушений требований по COVID-19 выявили на предприятиях Москвы

Кирилл Николаев

Город

Этой осенью в столице было выявлено более 15 тысяч нарушений требований по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 10 ноября заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, в настоящее время за повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций и предприятий, сообщает РИА Новости.

Также Данчиков рассказал, что свыше 90 тысяч москвичей были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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