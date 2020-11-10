Более 90 процентов московских организаций соблюдают меры по профилактике COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Меры по профилактике коронавирусной инфекции соблюдают 93 процента столичных организаций. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Отмечается, что в сентябре и октябре было совершено почти 17,5 тысячи проверок неторговых московских организаций. Всего выявлено 1157 нарушений. Это составляет 6,6 процента от общего числа проверок. При этом 93 процента организаций соблюдают необходимые меры профилактики.

В пресс-службе добавили, что с апреля Госинспекция по недвижимости провела более 160 тысяч проверок. По их итогам выявили свыше 4,7 тысячи нарушений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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