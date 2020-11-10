Свыше 60 нарушителей масочного режима выявили в столичных ТЦ 10 ноября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

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Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на западе столицы во вторник, 10 ноября. Об этом сообщил инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

По его словам, рейды прошли в торговых центрах «Фили Град», «Бульвар» и «Мини Молл». В результате были составлены 62 протокола об административном правонарушении. Нарушителям грозят штрафы в размере 4000 рублей.

Напомним, что пребывание в столичных торговых центрах возможно только в масках и перчатках. Данные меры необходимы для недопущения распространения коронавируса на территории Москвы.

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