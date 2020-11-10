Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Свыше 60 нарушителей масочного режима выявили в столичных ТЦ 10 ноября
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Свыше 60 нарушителей масочного режима выявили в столичных ТЦ 10 ноября

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Береговой проезд Карта всех событий

Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на западе столицы во вторник, 10 ноября. Об этом сообщил инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

По его словам, рейды прошли в торговых центрах «Фили Град», «Бульвар» и «Мини Молл». В результате были составлены 62 протокола об административном правонарушении. Нарушителям грозят штрафы в размере 4000 рублей.

Напомним, что пребывание в столичных торговых центрах возможно только в масках и перчатках. Данные меры необходимы для недопущения распространения коронавируса на территории Москвы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Систему регистрации кодов порекомендовали обслуживающим москвичей организациям

Москвамасочный режимторговый центр
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

Все мнения
О проекте