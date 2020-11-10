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Систему регистрации кодов порекомендовали обслуживающим москвичей организациям
Фото: freepik.com

Систему регистрации кодов порекомендовали обслуживающим москвичей организациям

Виктория Родимкина

Город

В Москве всем организациям, которые занимаются обслуживанием посетителей, рекомендуется использовать систему регистрации кодов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге во вторник, 10 ноября.

— Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников, — написал глава города.

Ранее столичный мэр сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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