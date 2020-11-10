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Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за сутки госпитализировали 1522 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве во вторник, 10 ноября, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в городе за сутки выявили 5902 новых случая инфекции. В больницах Москвы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 381 человек.

Среди новых случаев 43,1 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 29,1 процента — от 46 до 65 лет, 9,8 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,3 процента составляют люди старше 80 лет, а 14,7 процента — дети.

Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее главный врач больницы № 67 рассказал, как лечат пациентов от коронавируса в «Крылатском».

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